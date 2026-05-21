NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr gekostet

Am 21.05.2025 wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die WD-40-Aktie bei 243,00 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die WD-40-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,115 WD-40-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 856,01 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 20.05.2026 auf 208,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,40 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 2,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at