WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lohnendes WD-40-Investment?
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08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 08.10.2025 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die WD-40-Aktie bei 192,41 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,520 WD-40-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 201,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,72 Prozent gesteigert.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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