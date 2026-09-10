WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitable WD-40-Anlage?
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10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WD-40-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades WD-40-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das WD-40-Papier an diesem Tag bei 210,50 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 47,506 WD-40-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 199,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 493,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,06 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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