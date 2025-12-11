NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen WD-40-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das WD-40-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 166,28 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,601 WD-40-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,18 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 10.12.2025 auf 193,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 16,18 Prozent vermehrt.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,59 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at