WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der WD-40-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 278,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die WD-40-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,592 WD-40-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 733,55 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 14.01.2026 auf 204,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,65 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete WD-40 eine Marktkapitalisierung von 2,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
