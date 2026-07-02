NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WD-40 von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WD-40 eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden WD-40-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 255,72 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,911 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 952,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 243,64 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,72 Prozent verringert.

WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at