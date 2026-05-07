NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in WD-40-Aktien verlieren können.

Am 07.05.2021 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 242,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,179 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 210,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 683,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,16 Prozent.

Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at