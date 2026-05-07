WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitabler WD-40-Einstieg?
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte ein WD-40-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.05.2021 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 242,84 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 41,179 WD-40-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 210,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 683,91 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,16 Prozent.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 2,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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