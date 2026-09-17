WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitabler WD-40-Einstieg?
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17.09.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WD-40 von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das WD-40-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die WD-40-Aktie bei 205,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,486 WD-40-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 189,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,21 USD wert. Mit einer Performance von -7,79 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,55 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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