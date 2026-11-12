WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Profitabler WD-40-Einstieg?
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: Wäre eine WD-40-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Am 12.11.2023 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen WD-40-Anteile letztlich bei 218,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,788 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 219,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 050,37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,50 Prozent.
WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: Wäre eine WD-40-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
05.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel WD-40-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WD-40 von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.10.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Ausblick: WD-40 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WD-40 Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|202,20
|1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.