NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: Wäre eine WD-40-Anlage von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in WD-40-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.11.2023 wurde die WD-40-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen WD-40-Anteile letztlich bei 218,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 45,788 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 219,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 050,37 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 0,50 Prozent.

WD-40 markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at