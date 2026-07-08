NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: Hätte sich eine Investition in Werner Enterprises von vor 3 Jahren gelohnt?

Wenn ein Investor vor Jahren bei Werner Enterprises eingestiegen wäre, hätte er jetzt so viel Geld.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Werner Enterprises-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Werner Enterprises-Papier letztlich bei 43,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 230,840 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Werner Enterprises-Papiers auf 43,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 000,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von Prozent.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich jüngst auf 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at