NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Werner Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24,55 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 407,332 Werner Enterprises-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 602,85 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 26.05.2026 auf 40,76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 66,03 Prozent zugenommen.

Werner Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at