NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien verdienen können.

Am 03.06.2025 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,727 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 160,23 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42,99 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 60,23 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 2,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at