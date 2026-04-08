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Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Lukrative Werner Enterprises-Anlage? 08.04.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Werner Enterprises-Papier bei 27,15 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,832 Werner Enterprises-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 30,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Werner Enterprises einen Börsenwert von 1,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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