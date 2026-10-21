NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 28,83 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 346,861 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 29,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 336,46 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,36 Prozent vermehrt.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 1,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at