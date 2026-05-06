Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Werner Enterprises-Investmentbeispiel 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Werner Enterprises-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Werner Enterprises-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,17 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Werner Enterprises-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 397,298 Werner Enterprises-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.05.2026 auf 34,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 774,33 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37,74 Prozent.

Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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