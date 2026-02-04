NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,895 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 1 446,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,61 Prozent angezogen.

Werner Enterprises wurde am Markt mit 2,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at