Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,71 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,895 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.02.2026 1 446,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44,61 Prozent angezogen.
Werner Enterprises wurde am Markt mit 2,17 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Werner Enterprises Inc.
|32,00
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.