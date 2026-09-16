Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Rentabler Werner Enterprises-Einstieg?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen
Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23,65 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,228 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,82 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Anteils am 15.09.2026 auf 37,56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 58,82 Prozent vermehrt.
Der Werner Enterprises-Wert an der Börse wurde auf 2,25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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