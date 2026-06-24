Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Frühes Investment 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Werner Enterprises-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Werner Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 4,535 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,08 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 23.06.2026 auf 41,03 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 86,08 Prozent.

Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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