Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Frühes Investment
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Werner Enterprises von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Werner Enterprises-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,05 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investierten, hätten nun 4,535 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,08 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 23.06.2026 auf 41,03 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 86,08 Prozent.
Der Marktwert von Werner Enterprises betrug jüngst 2,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|37,00
|2,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen finden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.