NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Werner Enterprises-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 39,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, befänden sich nun 2,550 Werner Enterprises-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 30,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,31 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 77,31 USD, was einer negativen Performance von 22,69 Prozent entspricht.

Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at