Werner Enterprises Aktie

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WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Rentable Werner Enterprises-Anlage? 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Werner Enterprises-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Werner Enterprises-Papier 38,95 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 256,739 Werner Enterprises-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Werner Enterprises-Aktie auf 34,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 741,98 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 12,58 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 2,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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