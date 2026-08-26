NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Werner Enterprises-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 28,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,449 Werner Enterprises-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,84 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 25.08.2026 auf 37,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,84 Prozent.

Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at