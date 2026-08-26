Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Werner Enterprises-Performance im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Werner Enterprises von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Werner Enterprises-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 28,99 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Werner Enterprises-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,449 Werner Enterprises-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,84 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 25.08.2026 auf 37,64 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,84 Prozent.
Werner Enterprises markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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