Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Investmentbeispiel
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Werner Enterprises-Aktie letztlich bei 43,09 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 23,207 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 27,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,60 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Werner Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|23,40
|0,86%