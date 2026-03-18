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Werner Enterprises Aktie

Werner Enterprises für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871329 / ISIN: US9507551086

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Investmentbeispiel 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Werner Enterprises-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Werner Enterprises-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Werner Enterprises-Aktie letztlich bei 43,09 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 23,207 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 27,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,60 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Werner Enterprises eine Börsenbewertung in Höhe von 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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