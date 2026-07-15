NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Werner Enterprises-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werner Enterprises-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Werner Enterprises-Papier an diesem Tag bei 45,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,182 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,77 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 14.07.2026 auf 44,80 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,23 Prozent.

Werner Enterprises war somit zuletzt am Markt 2,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at