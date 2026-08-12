NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Werner Enterprises-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Werner Enterprises-Anteile bei 45,55 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,954 Werner Enterprises-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 799,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,02 Prozent vermindert.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 2,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at