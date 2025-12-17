NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte ein Werner Enterprises-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Werner Enterprises-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Werner Enterprises-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,25 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,144 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 795,29 USD, da sich der Wert einer Werner Enterprises-Aktie am 16.12.2025 auf 30,42 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,47 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Werner Enterprises belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

