Vor Jahren in Werner Enterprises eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25,265 Werner Enterprises-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 655,89 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 34,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Werner Enterprises eine Marktkapitalisierung von 1,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at