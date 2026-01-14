Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lukrative Werner Enterprises-Anlage?
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 35,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,996 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 930,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7,00 Prozent.
Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 1,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Werner Enterprises Inc.
Analysen zu Werner Enterprises Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Werner Enterprises Inc.
|28,20
|-0,70%