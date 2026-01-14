NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust hätte eine Werner Enterprises-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Werner Enterprises-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Werner Enterprises-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Werner Enterprises-Aktie bei 35,72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,996 Werner Enterprises-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 930,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,22 USD belief. Das entspricht einem Minus von 7,00 Prozent.

Insgesamt war Werner Enterprises zuletzt 1,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at