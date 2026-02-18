Werner Enterprises Aktie
WKN: 871329 / ISIN: US9507551086
|Lohnende Werner Enterprises-Investition?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Werner Enterprises-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Werner Enterprises von vor 3 Jahren angefallen
Am 18.02.2023 wurden Werner Enterprises-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 47,08 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Werner Enterprises-Aktie investiert hat, hat nun 2,124 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71,67 USD, da sich der Wert eines Werner Enterprises-Papiers am 17.02.2026 auf 33,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28,33 Prozent vermindert.
Werner Enterprises erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!