NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Westamerica Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Westamerica Bancorp-Anteile an diesem Tag 42,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 23,618 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 48,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,24 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Westamerica Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at