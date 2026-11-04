Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Profitables Westamerica Bancorp-Investment?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Westamerica Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,36 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,259 Westamerica Bancorp-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (60,38 USD), wäre das Investment nun 1 223,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,33 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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