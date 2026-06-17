NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 41,73 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 239,636 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 891,68 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 16.06.2026 auf 57,97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,92 Prozent vermehrt.

Westamerica Bancorp war somit zuletzt am Markt 1,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at