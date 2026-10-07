Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Investmentbeispiel 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 07.10.2023 wurde das Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 44,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,235 Westamerica Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,24 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 06.10.2026 auf 58,73 USD belief. Damit wäre die Investition um 31,24 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Westamerica Bancorp zuletzt 1,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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