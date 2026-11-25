Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Westamerica Bancorp-Investition im Blick
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,14 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 20,350 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 59,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 201,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,15 Prozent gleich.
Westamerica Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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