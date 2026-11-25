Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Westamerica Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 49,14 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 20,350 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 59,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 201,47 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 20,15 Prozent gleich.

Westamerica Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at