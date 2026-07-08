NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 51,18 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 195,389 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (58,77 USD), wäre das Investment nun 11 483,00 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 14,83 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Westamerica Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at