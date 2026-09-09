Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Profitable Westamerica Bancorp-Anlage?
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09.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Westamerica Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 43,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 229,358 Westamerica Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 405,96 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 08.09.2026 auf 58,45 USD belief. Mit einer Performance von +34,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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