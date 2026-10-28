NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Westamerica Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,59 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,058 Westamerica Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 126,67 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 27.10.2026 auf 61,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,67 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at