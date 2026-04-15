Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Profitables Westamerica Bancorp-Investment?
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.04.2025 wurden Westamerica Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 222,222 Westamerica Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 904,44 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 14.04.2026 auf 53,57 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,04 Prozent.
Westamerica Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Westamerica Bancorp
Analysen zu Westamerica Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Westamerica Bancorp
|53,66
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.