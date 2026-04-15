NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Westamerica Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.04.2025 wurden Westamerica Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 45,00 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 222,222 Westamerica Bancorp-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 904,44 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 14.04.2026 auf 53,57 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,04 Prozent.

Westamerica Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at