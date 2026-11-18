Bei einem frühen Investment in Westamerica Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Westamerica Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Westamerica Bancorp-Anteile bei 59,85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1,671 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,41 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 17.11.2026 auf 58,30 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,59 Prozent verkleinert.

Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at