WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Westamerica Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 31.12.2022 wurde die Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Westamerica Bancorp-Aktie letztlich bei 59,01 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,695 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 48,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,27 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 17,73 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

