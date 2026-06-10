NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Westamerica Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,400 Westamerica Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 56,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 153,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,32 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Westamerica Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at