NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Westamerica Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,051 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 55,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,46 USD wert. Mit einer Performance von +14,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Westamerica Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 1,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at