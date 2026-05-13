NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Westamerica Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 49,89 USD. Bei einem Westamerica Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,004 Westamerica Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.05.2026 108,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,96 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,16 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Westamerica Bancorp belief sich zuletzt auf 1,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at