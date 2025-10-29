NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Westamerica Bancorp-Investment von vor einem Jahr verloren

Westamerica Bancorp Aktie
Am 29.10.2024 wurde das Westamerica Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Westamerica Bancorp-Papier an diesem Tag bei 51,91 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 1,926 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,60 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 28.10.2025 auf 48,59 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,40 Prozent verringert.
Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
