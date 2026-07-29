NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Westamerica Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Westamerica Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,04 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 212,585 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.07.2026 12 865,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,52 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,66 Prozent gesteigert.

Alle Westamerica Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at