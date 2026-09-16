Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Lohnendes Westamerica Bancorp-Investment?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren verdient
Die Westamerica Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Westamerica Bancorp-Papier bei 54,63 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,830 Westamerica Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 60,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,01 USD wert. Mit einer Performance von +10,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Westamerica Bancorp wurde am Markt mit 1,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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