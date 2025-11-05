NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Westamerica Bancorp-Anteile 61,22 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Westamerica Bancorp-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,335 Westamerica Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 771,48 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Papiers am 04.11.2025 auf 47,23 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,85 Prozent.

Westamerica Bancorp war somit zuletzt am Markt 1,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at