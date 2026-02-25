NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Westamerica Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 55,45 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 18,034 Westamerica Bancorp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 928,22 USD, da sich der Wert eines Westamerica Bancorp-Anteils am 24.02.2026 auf 51,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,18 Prozent abgenommen.

Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at