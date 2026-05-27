Westamerica Bancorp Aktie

Westamerica Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884167 / ISIN: US9570901036

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Profitable Westamerica Bancorp-Anlage? 27.05.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Westamerica Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Westamerica Bancorp-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Westamerica Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Westamerica Bancorp-Aktie bei 62,54 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 159,898 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Westamerica Bancorp-Papiers auf 56,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 957,47 USD wert. Damit wäre die Investition um 10,43 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Westamerica Bancorp einen Börsenwert von 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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