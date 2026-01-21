Westamerica Bancorp Aktie
WKN: 884167 / ISIN: US9570901036
|Profitabler Westamerica Bancorp-Einstieg?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Westamerica Bancorp von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Westamerica Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,30 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Westamerica Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 191,205 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 533,46 USD, da sich der Wert einer Westamerica Bancorp-Aktie am 20.01.2026 auf 49,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,67 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Westamerica Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 1,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!