NASDAQ Composite Index-Papier Westamerica Bancorp-Aktie: So viel wäre ein Investment in Westamerica Bancorp von vor 5 Jahren heute wert

Wer vor Jahren in Westamerica Bancorp eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Westamerica Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,95 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,696 Westamerica Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.06.2026 99,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,78 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,29 Prozent verringert.

Am Markt war Westamerica Bancorp jüngst 1,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at